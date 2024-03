Petrit Seljimi: Nije sve Lajčakova krivica, ali njegovi krajnji rezultati su loši

Bivši ministar spoljnih poslova Kosova Petrit Seljimi smatra da su rezultati koje postigao Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, „izuzetno loši“.

On je to napisao na svom nalogu na društvenoj mreži Iks. „Nisam bio fan Lajčaka kao moderatora dijaloga. Nisam verovao da može da „završi posao“. Njegov mandat kao izaslanika EU za dijalog Kosova i Srbije se završava u narednih par meseci i daleko smo od normalizacije kao i pre nego što je imenovan. Nije sve njegova krivica, ali njegovi krajnji rezultati su loši“, naveo je Seljimi na Iksu. I wasn’t a fan of Lajcak as dialogue facilitator. I didn’t believe he could