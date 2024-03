Aleksandar Trifunović o tome da li preti ukidanje Srpske: Dodik ne bi imao 17 godina apsolutnu vlast da nije odlično sarađivao sa međunarodnom zajednicom

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik juče je izjavio da će predložiti poništavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita u roku od sedam dana ili da se one proglase ništavnim.

Pre dva dana Šmit je nametnuo nove tehničke izmene izbornog zakona, a pre dva dana takođe predsednik Srbije Vučić je rekao da su ugroženi vitalni interesi i Srbije i Srpske. Od nekih druhih političara iz Beograda može se čuti da se sprema ukidanje Republike Srpske, čak i hapšenje Milorada Dodika. Kako sve to izgleda iz Banjaluke u sinoćnjem Dnevniku prokomentarisao je Aleksandar Trifunović, urednik portala „Buka“. On se osvrnuo na to da smo navikli na oštru