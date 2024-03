Leto do ponedeljka, temperature i do 30 stepeni

U Srbiji će temperatura do ponedeljka imati letnje vrednosti, do 30 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano, a krajem dana moguća je prolazna, umerena oblačnost. Najviša temperatura daleko od proseka za mart – od 24 do 28 stepeni. Beograd će biti jedan od najtoplijih gradova u regionu, sa temperaturom do 27 stepeni.

U Srbiji će biti pretežno sunčano i još toplije. Posle podne i uveče uslediće prolazna, umerena oblačnost. Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova, a na severu Vojvodine i u planinskim predelima pojačan. Najniža temperatura iznosiće od 4 do 14, a najviša od 24 do 28 stepeni. Beograd će biti jedan od najtoplijih gradova u regionu, sa temperaturom do 27 stepeni. Preovlađivaće sunčano vreme. Za dane vikenda i u ponedeljak prognozira se letnje vreme. Biće sunčano i