Fenerbahče ubedljiv protiv Albe, Hejs-Dejvis sa 50 postignutih poena oborio rekord Evrolige

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu ekipu Albe sa 103:68 (34:18, 18:22, 31:13, 20:15), u meču 32. kola Evrolige.

Fenerbahče je do pobede predvodio najbolji igrač meča Najdžel Hejs-Dejvis sa 50 postigmutih poena. Hejs-Dejvis je večeras postao najbolji strelac u jednom meču u istoriji takmičenja, prestigavši Šejn Larkina koji je držao rekord sa 49 poena. THE POINTS THAT MADE HISTORY! 😍 The EUROSTEP for the EuroLeague scoring record 💯 50 POINTS 👀👀👀 @NIGEL_HAYES l @FBBasketbol pic.twitter.com/WBMFdtwZJj — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 29, 2024 Kod Albe bolji od