Sučano i toplo. Temperatura do 29°C

Pretežno sunčano i još toplije uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno biti i jak.

Najniža temperatura od 5 do 16 °C, a najviša od 25 do 29 °C. NIŠ: Pretežno sunčano i još toplije uz slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura oko 11 °C, a najviša dnevna oko 29 °C. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano sa letnjim temperaturama, od 26 do 30 °C, u košavskom području i na planinama i uz umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar. U ponedeljak uveče prolazno naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i padom temperature uz