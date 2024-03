Miloš Vučević mandatar za sastav Vlade! Predsednik Vučić saopštio građanima odluku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će mandatar za sastav nove Vlade Srbije biti Miloš Vučević.

- Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 3. i člana 127. stav 1. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, broj 98/2006), člana 18. i člana 24. stav 3. Zakona o predsedniku Republike („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, broj 111/07), a posle saslušanog mišljenja predstavnika izabranih izbornih lista, donosim: Odluku o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike