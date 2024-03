Talačka kriza u Holandiji: Ljudi zarobljeni u kafiću, u toku hitna evakuacija 150 obližnjih kuća VIDEO

U gradu Ede u Holandiji, na nepunih 100 kilometara od Amsterdama, u toku je talačka kriza u lokalnom kafiću, a policija je naložila hitnu evakuaciju 150 kuća koje su u blizini kafića.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba zarobila je nekoliko ljudi u kafiću, a postoji opasnost da sa sobom ima i bombu, prenose mediji. 🚨 BREAKING: Multiple people taken hostage at bar in #Ede in the #Netherlands, city spokesperson says. #Breaking pic.twitter.com/mgJNCxdRSs — Breaking Alerter (@BreakingAlerter) March 30, 2024 Policija je raspoređena po celom gradu, a svima je naloženo da izbegavaju centar. Službe za hitne slučajeve su na terenu. Ostavi prvi