Oglasio se Vučić nakon sastanka sa Hilom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Hilom. - Sadržajan i otvoren razgovor sa ambasadorom Kristoferom Hilom o nastavku dijaloga sa Prištinom, situaciji u regionu, aktuelnim geopolitičkim dešavanjima i bilateralnoj saradnji Srbije i SAD.

Ponovio sam doslednu poziciju Srbije koja nastavlja da ulaže sve napore u cilju nalaženja održivog rešenja za zaštitu srpskog stanovništva na KiM i očuvanje svojih nacionalnih interesa. Potvrdili smo i zajedničku opredeljenost da nastavimo dalje unapređenje srpsko-američkih odnosa - napisao je Vučić na Instagramu.