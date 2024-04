"Osumnjičeni za ubistvo Danke govorio jezive reči posle zločina" Komšinica otkrila šta joj je rekao o detetu, monstruozno!

Komšinica Srđana Jankovića (50), jednog od dvojice osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić (2), otkrila je da je u sredu uveče razgovarala sa njim o potrazi za devojčicom za kojom se tragalo od utorka 26. marta kada je poslednji put viđena u mestu Banjsko Polje.

Prema njenim rečima, on se hladnokrvno raspitivao da li je Danka pronađena, prenose Novosti. - Pitao je šta se dešava sa malom, jesu li je pronašli, pošto je to danima glavna tema u selu. Rekla sam mu da je nisu našlu, a on je prokomentarisao da će teško i da je nađu - rekla je ova žena. Kolege osumnjičenih ispričale su za Kurir da su se obojica hladnokrvno ponašali dok je trajala potraga za devojčicom kao i da su ostali u šoku da rade sa ubicama. - Bili su hladni