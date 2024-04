Idealan scenario za Partizan - Do "osvete" Realu preko Beograda!

Košarkaši Partizana kolo pre kraja "regularnog" dela Evrolige nadaju se plasmanu u plej-in eltinog klupskog evropskog takmičenja.

Za to im je potrebno da turski Efes izgubi jednu od preostale dve utakmice protiv Fenera i Crvene zvezde ili da Baskonija izgubi od Reala i Virtusa, uz trijumf crno-belih nad Valensijom u "Areni". Ukoliko zakažu i Efes i Baskonija Partizan će zauzeti devetu poziciju, a u slučaju kiksa samo jednog rivala tim Željka Obradovića završiće na desetoj poziciji. To znači da bi Partizan u eventualnom plej-of sigurno igrao protiv prve ekipe u ligaškom delu, a to je Real