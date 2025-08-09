Međedović siguran protiv Kovačevića, sledeći izazov Grikspor

Sandžak haber
8. avgust 2025.
Međedović siguran protiv Kovačevića, sledeći izazov Grikspor
Novopazarac Hamad Međedović uspešno je započeo nastup na Masters turniru u Sinsinatiju, plasiravši se u drugo kolo takmičenja.

On je večeras savladao američkog tenisera Aleksandra Kovačevića rezultatom 6:2, 6:3. Meč je trajao svega 62 minuta, a Međedović je od starta nametnuo svoj ritam, koristeći sigurnu igru sa osnovne linije i precizne udarce kako bi neutralisao protivnika. U drugom kolu, Novopazarskog tenisera očekuje duel sa Holanđaninom Talonom Griksporom, koji je bio slobodan u prvom kolu. indeksonline.rs 8. avgust 2025.
