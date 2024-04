Drama u Rusiji: Pukla brana u Orsku, Ural krenuo da plavi kuće evakuišu stanovništvo (video)

U gradu Orsk, u ruskoj Orenburškoj oblasti, danas je pukla brana zbog čega je započeta evakuacija stanovnika, saopštile su lokalne vlasti.

"U Orsku je pukla brana. U toku je evakuacija stanovnika grada koji se nalazi u zoni poplava", navodi se u saopštenju službi za vanredne situacije, prenosi TASS. Dodaje se da je zbog probijanja brane koja je štitila grad od reke Ural ugroženo mogućim poplavama i do 4.000 kuća u Orsku u kojima živi do 10.000 ljudi. Kako se dodaje, spasioci i opštinske službe rade na ojačavanju brane. Nadležni obilaze žitelje od vrata do vrata kako bi se svi ugroženi stanovnici