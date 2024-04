KLS: Derbi komšija domaćinu

Subotičani se gostili u Leskovcu, produžetak u Čajetini

ZLATIBOR - SLOBODA 95:89 (81:81 - 22:15, An. T.16:18, 30:28, 13:20, 14:8) Dvorana: „Čajetina“. Gledalaca: 715. Sudije: Juras, Tomić, Dašić. ZLATIBOR: Zahiragić 11 (5 as), Milošević, Glišić 10 (7 sk, 6 as), Đukanović 31 (5 il), Nikolić 1, Matović, Smiljanić, Špan, Kovačević 19 (6 sk), Rebec 18 (5 sk), Čorbić 5 (9 sk), Stojičić. SLOBODA: Finč 10 (5 il), Đurić, Bogičević 20 (5 sk), Ćubić 6 (6 sk), Borovičanin 17, Aksentijević 3, Božić 2, Vukajlović, Đekić 4, Henson