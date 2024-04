"Uhvatio se za glavu i počeo da plače": Otac ubice Danke Ilić saznao da mu je sin preminuo: "Oborio je pogled i jedva se kretao"

Rade Dragijević, osumnjičen da je pomagao u prikrivanju ubistva Danke Ilić, saznao je u pritvoru da mu je sin Dalibor Dragijević, koji je bio osumnjičen za isto krivično delo, preminuo u policijskoj stanici!

Prema nezvaničnim saznanjima Radetu Dragijeviću saopštili su u pritvoru da mu je sin iznenada preminuo, a on je to podneo dosta teško. - Uhvatio se za glavu i počeo da plače - kaže dobro obavešten izvor Informera. Prema njegovim rečima, ponašanje Radeta Dragijevića nakon današnjeg saslušanja u nadležnom tužilaštvu u Beogradu, takođe svedoči o tome koliko mu je teško zbog smrti sina. - On je prilikom izlaska iz zgrade tužilaštva, oborio pogled na zemlju i jedva se