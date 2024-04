Voli da radi i sanja da bude vatrogasac Srednjškolac iz Loznice oduševio: Ne mogu da sedim besposlen (foto)

Lozničanin Luka Krstić Krle, učenik završne godine Srednje ekonomske škole, visinom više podseća na košarkaša, ili odbojkaša, nego na momka spretnog sa kosačicom, motornom testerom, ili sekirom u rukama.

Ne samo da to jeste, već on kad završi školske obaveze tokom sedmice kao i vikednom, ide da kosi travu, šiša živu ogradu, orezuje voće ili seče drva. Ne zna za dangubu i dosadu, uvek nešto radi i kaže da je neverovatno lep osećaj kad sam zaradiš svoj dinar. Počeo je da kosi po komšiluku pre neke dve godine i ljudima je bilo neobično da neko sa šesnaest leta najpre hoće da radi, a bilo je i sumnjičavih pogleda i pitanja zna li on to uopšte. - Ne mogu da sedim