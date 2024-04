Vremenska prognoza za 8. april 2024.

Cele naredne sedmice sunčano i toplo. Sutra se očekuje pad vazdušnog pritiska na zapadu Mediterana dok je visok pritisak na istoku, pa će početi da duva košava. Danas su širom Češke oboreni stogorišnji temperautrni rekordi. U Pragu je ovo bio tropski dan sa 30,6 stepeni. Taj topao vazduh sa severa Afrike stiže sutra i do Srbije i podiže živu u termometru. Jutarnja temperautra od 4 do 15 stepeni, najsvežije će ujutru biti na jugu, najviša od 25 do 31 stepen. U Beogradu sunčano uz košavu. Temeprautra do 28

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.04.2024. Ponedeljak: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 na jugu Srbije do 15 stepeni u Beogradu, a najviša od 25 do 31 stepen. Upozorenja: Tmax ≥ 28 stepeni, verovatnoća 95%. 09.04.2024. Utorak: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura