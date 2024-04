"Zvicerova prepiska pokazala da je Vučić najveća prepreka kriminalcima"

BEOGRAD - Mandatar za sastav vlade Miloš Vučević je izjavio da su sa prepiskom vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koja se pojavila u javnosti, završeni zlonamerni narativi da je predsednik Aleksandar Vučić bio u neposrednoj ili posrednoj komunikaciji sa onima koji su, kako je rekao, navodno pripremali podršku, a u suštini spremali obračun i njegovo ubistvo.

"Nadam se da one državne strukture koje su zadužene za bezbednost dobro analiziraju sve to što se dešava i da vode računa o predsedniku Republike. Ne zato što je to Aleksandar Vučić, nego što je predsednik Republike, institucija države Srbije, predstavnik svih građana, jedini neposredno birani predstavnik građana", rekao je Vučević odgovarajući na pitanja novinara posle predaje liste "Aleksandar Vučić- Beograd sutra" za beogradske izbore. Mislim da je objavljen