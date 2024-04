Milivojević za Betu: Moguć kompromis vlasti i opozicije pod pritiskom SAD

Beta pre 2 sata

Politikolog Cvijetin Milivojević izjavio je danas da će pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) najverovatnije doći do kompromisa između vlasti i opozicije u Srbiji o održavanju i izlasku na predstojeće gradske i lokalne izbore.

Milivojević je agenciji Beta kazao da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ne bi odgovaralo da opozicija ne učestvuje na beogradskim i ostalim gradskim i lokalnim izborima.

"U ovom trenutku se nešto dešava što nema veze ni s Rezolucijom Evropskog parlamenta ni s preporukama ODIHR-a, a to je pritisak SAD da se opozicija i vlast nađu na pola puta. Očekujem da će Vučić do 18. aprila ispuniti zahtev opozicije da se svi izbori održe u istom danu, bilo da je u pitanju 2. juni ili jesen. Svaka druga odluka bi bila besmislena sa stanovišta vlasti", kazao je on.

Dodao je da Vučiću nije u interesu novo "guranje prsta u oko" Americi i Evropskoj uniji (EU).

"Vučiću je veoma bitno da bude kooperativan s Amerikancima, a njima je bitno da se njihov glas čuje pred predsedničke izbore tako što će rešiti problem koji ne mogu da reše Evropljani. Vučić je svestan da se beogradski izbori ponavljaju zbog izborne krađe, a organizovati ponovljene izbore bez opozicije njemu ne bi donelo nikakvu korist", ocenio je Milivojević.

Na pitanje da li se može očekivati da vlast dozvoli reviziju biračkog spiska, Milivojević je kazao da je taj zahtev, prema rečima opozicije, u načelu prihvaćen.

"Međutim, ako je nešto prihvaćeno 'u načelu' ne mora da znači da će biti i sprovedeno u praksi. Za reviziju biračkog spiska nije adresa Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu već Ministarstvo unutrašnjih poslova koje omogućava neobičnu fluktuaciju birača. Ako je nekome upisana promena prebivališta to je već svršen čin koji samo može da se konstatuje i do početka izbora ne može ništa da se promeni", rekao je politikolog.

Upitan zbog čega Evropska komisija (EK) još nije reagovala na Rezoluciju EP kojom se traži međunarodna istraga o nepravilnostima tokom izbora održanih prošlog decembra u Srbiji, Milivojević je rekao da je evropska vlada izvršni organ koji "za naš ukus" sporo reaguje.

"Rezolucija EP ima obaveznost prema organima EU. Međutim, ne mora da znači da će EK insistirati na međunarodnoj istrazi ako ih Vučić u međuvremenu podmiri ustupcima na nekim drugim temama kao što su Kosovo, uvođenje sankcija Rusiji, kupovina bombardera od Makrona (Emanuel) ili deponovanje nuklearnog otpada iz Francuske i gradnja nuklearke", kazao je Milivojević.

Evropski parlament je početkom februara ocenio da su parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji 17. decembra "odstupili od međunarodnih standarda i opredeljenja Srbije za slobodne i poštene izbore zbog uporne i sistematske zloupotrebe institucija i medija od strane zvaničnika da bi stekli nepravednu i neopravdanu prednost".

U Rezoluciji je istaknuto da se ovi izbori ne mogu smatrati održanima u pravednim uslovima zbog navoda o "široko rasprostranjenim i sistematskim prevarama koje su ugrozile integritet izbora u Srbiji".

Evropski parlament je pozvao na nezavisnu istragu uglednih međunarodnih pravnih stručnjaka i institucija o nepravilnostima na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima, s posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda, zbog navoda o organizovanim migracijama birača.

(Beta, 04.08.2024)