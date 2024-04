Ocu (54) zario nož u leđa: Jezivo porodično nasilje u Leskovcu! Sin (32) uhapšen, povređeni čovek transportovan u nišku bolnicu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M.

J. (32) iz okoline Leskovca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. "On se sumnjiči da je, nakon kraće rasprave, k uhinjskim nožem ubo u leđa pedesetčetvorogodišnjeg oca. Povređeni je sa teškom telesnom povredom najpre zbrinut u Opštoj bolnici u Leskovcu, a potom prevezen u Klinički centar Niš" piše u saopštenju PU Leskovac. Osumnjičenom je, po ovlašćenju Osnovnog javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu,