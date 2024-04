Direktor Vodovoda u Boru podneo ostavku zbog ubistva male Danke

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić izjavio je na konferenciji za novinare povodom ubistva Danke Ilić da je direktor "Vodovoda" u Boru podneo ostavku iz moralnih razloga. „Direktor je podneo ostavku iz moralnog razloga, jer ne može sve ovo da podnese.

A to je sad manje bitno. Bitno je da svi kao društvo u ovom trenutku shvatimo da smo se možda udaljili jedni od drugih ljudi od ljudi i u ovakvim teškim situacijama, na žalost, koje su se završile loše po malu Danku i po sve nas“, rekao je Milikić, a preneo „Blic“. On je najavio i trodnevni dan žalosti, kako je naveo, kada za to dođe vreme. Direktor JKP Vodovod u Boru Goran Pavić je nakon toga u obrazloženju naveo da podnosi neopozivu ostavku iz moralnih razloga s