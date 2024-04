Đoković može da sprema osvetu - Museti ga čeka u osmini finala

Italijan Lorenco Museti biće naredni rival Novaka Đokovića na Mastersu u Monte Karlu.

Museti je do treće runde došao nakon pobede nad Arturom Filsom, posle dva seta 6:3, 7:5, posle sat i 42 minuta igre. Muzeti, 24. teniser sveta, do pobede nad 36. igračem na ATP listi je stigao pošto je Francuzu četiri puta oduzeo servis, dozvolivši dva brejka sa druge strane. Srpski teniser vodi u međusobnim duelima sa 3-1, a Đoković i Museti su se prošle godine sastali na istom turniru sastali u istoj rundi, a tada je Italijan slavio 2:1 (4:6, 7:5, 6:4). Biće to