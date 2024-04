Austrijancu se nije svideo zet iz bih Sukob eskalirao dok im je otac bio na samrti, završili na sudu

Državljanin Austrije (35) osuđen je na sedam meseci zatvora zbog pretnji rođenoj sestri, a sve zbog zeta koji je iz Bosne i Hercegovine.

Navodno, njihov sukob je eskalirao dok im je otac bio na samrti, a on joj je zapretio da ne sme doći na sahranu, jer će “ukaljati čast porodice”. On je u više navrata ponovio da njen brak šteti časti porodice, a zeta je nazivao pogrdnim imenima. Štaviše, u svojim pretnjama je spominjao i neke nacističke parole. Na pitanje sudije da li je on ksenofob, optuženi, a sad već osuđeni je odgovorio: “Ne, nisam ksenofob, ali otac mi je umirao i bio sam uznemiren tog dana”,