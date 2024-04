Makron: Srbija ne sme da sumnja da je njena budućnost u Evropskoj uniji

PARIZ – Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da Srbija ne sme da sumnja da je njena budućnost u Evropskoj uniji i pozdravio ''vrlo jasne izbore'' koje je Srbija donela u poslednjim mesecima i danima u geopolitičkim okvirima. ''Srbija ne sme da sumnja da je njena budućnost u EU.

To je strateški izbor koji mora da se potvrdi, znate koliko nam je važno. Integracija u EU dolazi iz zajedničke prošlosti i zajedničkih vrednosti. Moramo zajedno napred, da ispunimo naša obećanja i ne propustimo ovaj važan trenutak'', rekao je Makron sinoć tokom zajedničkog obraćanja sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Jelisejskoj palati u Parizu. On je naveo da Srbija mora da nastavi da konkretno pokazuje svoj izbor i to tako što će više uskladiti svoju