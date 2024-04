Bojkot izbora postaje sve realniji: Šta kažu opozicionari pred izbore u Beogradu

Beogradski izbori raspisani su početkom meseca, a Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima predala je već listu, dok, s druge strane, još uvek nije poznato da li će vodeće opozicione koalicije učestvovati na izborima.

Ako je suditi po njihovim izjavama izvesnije je da će se opredeliti za bojkot. Danima unazad opozicija je ponavljala sintagmu “nema izbora” 2. juna u Beogradu. Nije bilo jasno da li to znači da će se odlučiti za bojkot odnosno neizlazak na izbore, sve do sinoć. Gostujući u emisiji “Utisak nedelje” predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, konkretizovao je stav. “Nema takvih izbora, oni koji su prava opozicija na takve izborne neće izaći i to će biti naš čin