Pretežno sunčano i toplo - niz se ne prekida ni narednih sedam dana

Pretežno sunčano i toplo uz lokalni umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu Banata još pre podne povremeno jak. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz visoku oblačnost i slab i umeren jugoistočni vetar, temperatura do 28 stepeni.

Na Balkan stižu oblaci iz zapadnog Sredozemlja. Oblačnost će stići i do zapadne polovine Srbije, ali neće biti padavina. Do tih predela stiže malo svežiji vazduh, dok će na istoku i jugu i danas biti veoma toplo za april. Jutarnja temperatura od 7 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 30. U Beogradu sunčano uz dva stepena nižu temperaturu nego juče, do 28 stepeni. U narednih sedam dana zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme, povremeno uz prolaznu umerenu