Orban o reformi migracione politike EU: 'Još jedan ekser u kovčeg Evropske unije'

Premijer Mađarske Viktor Orban je u sredu uveče ocenio da je tek usvojena reformu migracione politike EU „još jedan ekser u kovčeg Evropske unije“ „Jedinstvo je mrtvo, bezbedne granice više ne postoje, ali Mađarska nikada neće pokleknuti pred masovnim migracijama, potrebna nam je promena u Briselu da zaustavimo imigraciju!“ poručio je Orban na platformi X. The #MigrationPact is another nail in the coffin of the European Union. Unity is dead, secure borders are no