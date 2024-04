Vruće, vruće, ali neće dugo Sledi jače zahlađenje uz padavine, marko čubrilo kaže i kad

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, kaže Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni, najniža temperatura će se kretati od 5 stepeni do 12, a najviša od 23 do 28 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od devet stepeni do 12, a najviša oko 25 stepeni. Zbog visokih temperatura danas će žuti meteoalarm biti upaljen u