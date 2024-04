Novak o svađi sa publikom: ‘Bilo je razmene reči!’ (video)

‘Zadovoljstvo je u mučenju, zato i igramo ovu igru.’ Najbolji teniser sveta, Novak Đoković pobedio je Lorenca Musetija rezultatom 2:0 (7:5/6:3) i plasirao se u četvrtfinale turnira u Monte Karlu.

Tokom susreta Nole je imao razmirica sa publikom koja mu je zvižadala, a on je bio ponovo u ulozi dirigenta. Srpski as je nakon meča istakao da je bilo razmene reči sa ljudima koji su bili na tribinama. -Malo sa publikom je bilo na 4:3 razmene reči. Posle toga sam došao do momentuma, on je spustio fokus. Igrao je fantastičan tenis do tada, morao sam mnogo da trčim. Ovo je šljaka, stvari se brzo menjaju. Brejk prednosti nije velika prednost. U drugom setu smo videli