Sutra sunčano i toplo, tokom dana oblačno, do 29 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra ujutru na jugozapadu i zapadu zemlje očekuje se niska oblačnost, ponegde po kotlinama i kratkotrajna magla.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, u brdsko-planinskim predelima uz dnevni razvoj oblačnosti. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura, kako se očekuje, biće od 3 do 13, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 9 do 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni, prenosi Tanjug. Do utorka će biti