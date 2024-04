Još jedan letnji aprilski dan

Pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni.

Ujutru se očekuje postepeno razvedravanje u Bačkoj i Sremu, a u ostalim predelima biće sunčano. Sa zapada se širi malo svežija vazdušna masa i spušta tepmeraturu za 2 do 3 stepena, i dalje veoma toplo na jugoistoku. Ujutru od 5 do 12 stepeni, a najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano, dnevna temperatura od 12 do 25 stepeni.