Ujutro na jugozapadu zemlje niska oblačnost, po kotlinama moguća i kratkrotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, severozapadni. Njaniža temperatura od 3 do 13, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U Kragujevcu sunčano sa temperaturom oko 25 stepeni.