Pogledajte prve slike ogromnog požara kod Novog Sada: Vatra guta naselje, vatrogasci na terenu!

Veliki požar zahvatio je nehigijensko naselje Bangladeš kod Novog Sada, jutros oko 4.30 sati.

U međuvremenu požar je lokalizovan i nema povređenih. Na gašenju požara angažovano je 13 vatrogasaca-spasilaca sa 7 vatrogasnih vozila, kao i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - NOVI SAD (@serbialive_novisad) Požarom je zahvaćeno 1.400 kvadrata stambene površine. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Ogroman crni dim koji kulja iz ovog naselja vidljiv je iz velikog dela grada.