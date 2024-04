Policajka heroina iz Sidneja: Prišla je pomahnitalom napadaču koji je nasumično ubadao ljude, rekla mu dve reči i ispraznila ceo šaržer u njega VIDEO

Napadača iz tržnog centra "Vestfild Bondaj Džankšn" (Westfield Bondi Junction) u Sidneju, koji je nasumično ubadao ljude, upucala je neimenovana policajka koju je australijski premijer Entoni Albaneze u današnjem obraćanju nazvao heroinom.

Kako je rečeno tokom današnjeg obraćanja policijskih službenika, policajka se obratila napadaču pre nego što ga je upucala. Ona mu je tražila da spusti nož, nakon čega je on krenuo ka njom sa nožem u rukama. U tom trenutku ga je upucala. „Sve što je rekla bilo je ‘Spusti to’ (nož prim. aut.). Samo jednom je to rekla. Onda ga je upucala u grudi i on je pao. Kada je pao na zemlju, davala mu je prvu pomoć“, rečeno je. Portparol policije saopštio je još nekoliko