Dokument: Jesmo li dorasli Dostojevskom? (RTV1,17.30)

NOVI SAD - Roman Fjodora Dostojevskog iz 1866. godine „Zločin i kazna“ - pojednostavljeno opisano, govori o studentu Raskoljnikovu koji zbog novca ubija staricu i koji je motivisan time što smatra da on na to ima pravo zbog nepravednog uređenja društva. A šta je zločin danas, sledi li posle svakog zločina kazna, biva li kažnjen svaki počinilac zločina? Postoji li dijalog sa samim sobom? Koji su to mračni delovi ličnosti? To su neka od pitanja kojima su se bavile ekipe predstava "Zločin i kazna", na sceni

Da li dela koja se bave ozbiljnim filozofskim promišljanjem razume mlađa čitalačka i pozorišna publika? Polazeći od toga da sada svi, a naročito deca i mladi, žive u vremenu u kojem je zločin postao svakodnevica, u kojem mediji, nemilosrdno, zatrpavaju vestima o raznim užasnim događajima iz celog sveta, možemo li uz pomoć literature i pozorišta da otkrijemo imamo li šanse za moralni preobražaj i ima li pokajanja? Šta smo mi ostali dužni Dostojevskom i drugim