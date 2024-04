Cicipas treći put kralj Monte Karla VIDEO

Stefanos Cicipas je po treći put u poslednje četiri godine osvojio pehar na Mastersu u Monte Karlu.

Grčki teniser je u velikom finalu posle 98 minuta igre pobedio Norvežanina Kaspera Ruda, 6:1, 6:4. Bilo je to još jedno odlično izdanje tenisera iz Atine koji je pokazao zašto mu je ovo jedan od omiljenih i najuspešnijih turnira. Cicipas, koji će se od ponedeljka naći na sedmom mestu ATP liste postao je tek peti teniser koji je u Monte Karlu uspeo da dođe do najmanje tri titule. Pre njega to je uspelo Rafaelu Nadalu (11), dok po tri takođe imaju i Bjern Borg, Tomas