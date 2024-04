Konzul Srbije u Berševi: Nema povređenih među državljanima Srbije u Izraelu

Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Berševi, u Izraelu izjavio je jutros, posle subotnjeg masovnog iranskog napada dronovima i raketama na teritoriju Izraela, da među državljanima Srbije koji žive u Izraelu nema povređenih, da je jutro mirnije i da su u kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova i srpskim ambasadorom u Tel Avivu.

"Naši državljani, njih oko 2.500 su dobro, nema povređenih, a noć je bila neprospavana", rekao je Nikolić za Tanjug, ocenivši da je, u poređenju sa napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra, stanje državljana Srbije "daleko relaksiranije". On je precizirao da se briga za naše državljane sada uglavnom koncentriše na one koji su rezidenti države Izrael, odnosno dvojni državljani, a među njima ima i onih koji žive u Berševi, glavnom gradu distrikta Jug, gde i on boravi, a