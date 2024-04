"Ovako je sve počelo dok je bilo tajna" Jovana objavila fotke sa Draganom, evo kako su izgledali kad niko nije znao za njih

Jovana Jeremić od prošle godine uživa u ljubavi sa emotivnim partnerom, biznismenom Draganom Stankovićem.

Sad je pokazala njihove fotografije, na kojima ih vidimo tip-top sređene i u zagrljaju. - Ovako je sve počelo dok je još bilo tajna - napisala je Jovana u opisu jedne fotke. View this post on Instagram A post shared by JOVANA JEREMIC (@jeremicjovana) - Da ti dođem kao što sam pre dolazila kad je najteže - navela je u opisu druge slike. View this post on Instagram A post shared by JOVANA JEREMIC (@jeremicjovana) Jovana je, inače, nedavno pokazala momente sa ćerkom