Snimak udara iranske balističke rakete u Izraelu! "Ne postoji dron koji može da izvrši ovakav napad" Nebo se zacrvenelo (video)

Poznati iranski novinar Babak Tagve, koji živi u izgnanstvu, objavio je na svom tviter nalogu snimak na kom se navodno vide iranske balističke rakete koje pogađaju pustinju Negev.

Tagve je naglasio da je u pitanju balistička raketa, i da ne postoji dron koji može da izvrši ovakav napad. #BREAKING: This video shows impact of ballistic missiles launched by the #IRGC Aerospace Force from #Iran at #Israel. pic.twitter.com/d3PZZYtmoq — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 13, 2024 Negev je pustinjski region na jugu Izraela. Prema tvrdnjama američkih zvaničnika, mete iranskog napada su vojne instalacije, a ne civilni objekti.