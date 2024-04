Ne čekaju vrućine: Do leta još dva meseca, a pomama za klimama u BiH već počela

Da stanovnici BiH poučeni gorkim iskustvom iz prošlih godina više ne čekaju tropske vreline da bi kupili klimu, svedoče trgovci u prodavnicama bele tehnike, ali i podaci o uvozu prema kojima je za tu robu u tri meseca ove godine potrošeno čak 9 miliona evra.

Iako do leta ima još najmanje dva meseca, visoke temperature za ovo doba godine, ali i činjenica da se na montažu ranije čekalo i do dva meseca naterale su građane da na vreme nabave rashladne uređaje, prenosi Srpskainfo. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, od januara do kraja marta najviše klima-uređaja na naše tržište je stiglo iz Kine, kao i lani, kada je ukupan uvoz bio vredan 14,42 miliona maraka, a godinu ranije 8,75 miliona KM. Na domaćem