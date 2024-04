Kosovo online: Kosovski specijalci pretukli Srbina i pretili mu pištoljem kod Zubinog Potoka

Pripadnici kosovske specijalne jedinice pretukli su u subotu Srbina Vladana Stevanovića zvanog Babudovac iz sela Bube kod Zubinog Potoka i naneli mu povrede na glavi i telu zbog čega ima 15 šavova.

Stevanović je u izjavi za Kosovo onlajn ispričao da su ga specijalci pretukli „na pravdi Boga“ i da sada strahuje da će ga opet maltretirati. Kako ističe, sve se desilo dok je išao do druga. „Tu mi je selo blizu, gore, gde se to desilo. Krenuo sam kod druga da mu odnesem deo koji treba da mi zameni na traktoru. Sreo sam se sa njima kada sam pošao ka njegovoj kući. Tu su me zaustavili, legitimisali, pretresli mi kola i tražili dokumenta. Dao sam im srpska dokumenta,