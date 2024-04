Srbin (47) uhapšen na izlazu iz Crne Gore: Traži ga Srbija, Interpol, a očekuje ga i do 12 godina zatvora, evo zbog čega!

Danas je na izlazu iz Crne Gore uhapšen S.D. (47), državljanin Srbije, koji se potraživao po međunarodnoj poternici raspisanoj od strane NCB Interpola-a Beograd.

On je uhapšen zbog toga što se protiv njega vodi krivični postupak pred nadležnim organima Srbije, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge, za koje je propisana kazna zatvora do 12 godina. S.D. je, nakon komunikacije NCB Interpol-a Podgorica i NCB Interpol-a Beograd, lišen slobode od strane službenika Sektora granične policije. On će biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja