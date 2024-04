Borelj: Bliski istok stoji na ivici provalije

MADRID – Visoki predstavnik EU-a za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj rekao je danas da Bliski istok stoji „na ivici provalije” i pozvao na deeskalaciju sukoba između Izraela i Irana. „Mi smo na ivici provalije i moramo da se udaljimo od nje.

Moramo da nagazimo kočnice i krenuti unazad”, rekao je on za špansku radio stanicu Onda Cero. Borelj navodi da je očekivao odgovor Izraela na vazdušni napad Irana bez presedana, ali se nada da to neće izazvati dalju eskalaciju. On je ocenio da je „možda nekome u interesu” izbijanje šireg regionalnog rata na Bliskom istoku koji bi onemogućio zaustavljanje vojnih delovanja u pojasu Gaze, javlja Tanjug. Iran je u subotu uveče lansirao stotine dronova i projektila na