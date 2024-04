Počelo prolećno zasedanje PSSE, tema i zahtev Prištine o prijemu

U Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) počelo je prolećno zasedanje, koje će trajati do 19. aprila, tokom kojeg će poslanici u Strazburu razmatrati i zahtev tzv. države Kosovo za prijem u Savet Evrope, a naši najviši zvaničnici poručili su da će se Srbija do poslednjeg trenutka boriti da do toga ne dođe.

Komitet za pravna pitanja i ljudska prava danas u 14.00 sati treba da da svoje mišljenje o tome, a sutra i politički komitet, posle čega će se o prijemu tzv. Kosova raspravljati i na plenarnom zasedanju PSSE, rekla je za Tanjug šefica srpske delegacije Biljana Pantić Pilja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić napisao je pisma svim članicama Saveta Evrope i pozvao ih da još jednom razmisle o prijemu tzv. Kosova. Pisao je i predsedniku Generalne Skupštine Ujedinjenih