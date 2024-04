Milivojević (DS): Odbijanjem zahteva, vlast jasno rekla ne želi da opozicija učestvuje na izborima

Beta pre 1 sat

Poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas da je vlast odbijanjem zahteva opozicije, da svi lokalni izbori budu održani u istom danu, jasno pokazala da "ne želi da opozicija učestvuje na izborima".

"(Predsednica Skupštine) Ana Brnabić je danas nedvosmisleno rekla - mi želimo da krademo na izborima, mi želimo falsifikovane izbore i onda je normalno za očekivati da opozicija kaže - izvinite mi posle svega nemamo legitimitet i nemamo pravo da izneverimo građane, niti pravo da učestvujemo u tome", rekao je Milivojević za televiziju N1. Govoreći o sutrašnjem nastavku dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima, kazao je da je njegov lični stav da "više nikada ne bi otišao na razgovore sa Anom Brnabić, dodajući da ne vidi mogućnost za dalje pregovore, ali naglasio da će zvančini stav o daljim koracima večeras biti donet na nivou koalicije "Srbija protiv nasilja". "Ja ne mogu unapred da prejudiciram i da iznosim ono što će se desiti večeras, to što se dogodi večeras biće obavezujuće za sve članove koalicije", kazao je poslanik DS. Na pitanje da li se opozicija zalaže za bojkot predstojećih izbora ili da se izađe na njih, Milivojević je naveo da opozicija "ne bojkotuje izbore, već farsu". "Ovo što se dešava 2. juna nisu izbori. DS i koalicija Srbija protiv nasilja spremna je sutra da izađe na izbore", dodao je Milivojević, uz ocenu da do 2. juna nema vremena da se primene sve preporuke ODIRH, jer više ne postoji ni zakonska mogućnost, a ni politička volja vlasti da se to učini.

(Beta, 04.16.2024)