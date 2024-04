Biće više infarkta i šlogova! Zbog nagle promene vremena lekari u pripravnosti, očekuju ovih 5 opasnih zdravstvenih problema

Taman što se većina navikla na visoke temperature, koje su iznad vrednosti za ovo doba godine, meteorolozi najavljuju nagli pad temperature u noći između utorka i srede, a prof. dr Predrag Mitrović, kardiolog iz Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kaže da se ona može odraziti na ceo organizam, te da se opet očekuje da najveći problem imaju kardiovaskularni bolesnici, a mogu se očekivati i gastritisi i čir na želucu.

Profesor Mitrović kaže za "Blic" da se kao i kod prethodne nagle promene vremena, i sada, posle hipertenzija, najviše očekuju angine pektoris, infarkti i šlog, ali da će se odraziti i na stomak. Naime, može doći i do pojačanih epizoda gastritisa, koji dovode do čira na želucu. - Sa promenom vremena, ne menja se samo temperatura, već i barometarski pritisak, na šta naš organizam reaguje. U noći promene vremena, može doći do promene krvnog pritiska, koji treba