Šapić: Svi osnovci i srednjoškolci dobijaju 20.000 dinara umesto udžbenika

Svi beogradski osnovci i srednjoškolci dobijaju pomoć od 20.000 dinara. „Odlučili smo da umesto udžbenika za osnovce i srednjoškolce, koje smo uveli prošle godinu po prvi put, odemo iskorak dalje i da obezbedimo 20.000 dinara po detetu koje ide u beogradsku osnovnu i srednju školu.

To smo nazvali đačka pomoć roditeljima“, rekao je na konferenciji za novinare Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada, a prenosi B92. On je naveo da je najskuplji komplet udžbenika oko 16.000, 17.000 dinara dok je najjeftiniji – za niže razrede osnovnih škola – oko 11.500 dinara. „Prijava kreće od ponedeljka, 22. aprila u svim osnovnim i srednjim školama. Sve informacije će dobiti tamo. Prijava će trajati do kraja leta, mada očekujemo da će se svi