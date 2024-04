Gori Kopenhagen Požar u bivšoj zgradi Berze ljudi iznose vredne stvari (video)

U najstarijoj, bivšoj zgradi berze u Kopenhagenu, jednoj od najpoznatijih zgrada u glavnom gradu Danske, danas je izbio požar, a vatra je zahvatila toranj koji se srušio na krov.

Za sada nema izveštaja o povređenima, preneo je Rojters. Na snimku koji su objavili lokalni mediji vidi se kako ljudi nose slike iz zgrade, kako ih ne bi progutala vatra. Zgrada Berze potiče iz 17. veka, sagrađena 1625, a njen najlepši deo, kula, već se urušio. Flames have torn through Copenhagen's beautiful and historic 17th-century Old Stock Exchange, causing the collapse of its spire. pic.twitter.com/KZriQVtg3b — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024