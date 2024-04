U Barseloni kao da počinje rat: Navijači preplavili ulice pred PSŽ, baklje na sve strane, gađali i svoj autobus (video)

Šou na ulicama Barselona Večeras se nastavalju mečevi Lige šampiona, odnosno, igraju se revanš utakmice četvrtine finala, a duel koji privlači mnogo pažnje jeste između Barselone i PSŽ-a.

Barsa je dobila prvi meč u Parizu sa 3:2 i bliža je prolasku u veliko polufinale. To je dodatno podiglo na noge navijače kluba, koji su napravili spektakl na ulicama Barselone pred početak meča. Tokom noći napravili vatromet oko hotela u kojem su bili fudbaleri PSŽ-a. Tokom dana preselili su se oko stadiona i neposredno pre meča napravili pravu karnevalsku atmosferu.