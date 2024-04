Oprez, biće i infarkta i šlogova: Danas 28, sutra 9?! A jutros u 6 u ovom gradu izmereno 19! Nagla promena vremena donosi ove muke

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti vetrovito, mestimično kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, a na krajnjem severozapadu zemlje osetno svežije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Duvaće umeren so jak jugozapadni vetar, na planinama olujne jačine, a kasnije severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša od 21 stepen na krajnjem severozapadu do 30 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. I u Beogradu će biti vetrovito, uz povećanje oblačnosti, povremeno kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugozapadni, a kasnije severozapadni vetar. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša oko 28