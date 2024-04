Vučić: Utvrđeno je da Srbija nije odgovorna za navodni genocid u Srebrenici

MOSTAR – Pred Međunarodnim sudom pravde je utvrđeno da Srbija ni na koji način nije odgovorna za navodni genocid u Srebrenici, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obilaska privrednog sajma u Mostaru.

On je, odgovarajući novinarki iz Sarajeva koja je navela da je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu utvrđeno da je Srbija kriva zato što nije sprečila genocid, rekao da ona ne treba da izmišlja i da je svakako učinjen užasan zločin, ali da Srbija nije odgovorna za genocid. On je naveo da, kada Srbija bude podnosila predloge rezolucija recimo o Jasenovcu ili o Kragujevcu, Kraljevu, Jajincima i mnogim drugim stratištima, neće da kaže ko je to počinio. „U Srebrenici